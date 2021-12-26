إسرائيل تُصادق على خطة بقيمة 317 مليون دولار لتوسيع رقعة الاستيطان بالجولان

كتب محمد جمال

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) تستهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه، وتقضى الخطة التي تبنتها الحكومة، خلال جلسة عقدتها اليوم في كيبوتس ميفو حاما في الجولان، بتطوير البنى التحتية المطلوبة لمضاعفة عدد المستوطنين في "مجلس الجولان الإقليمي" و"مجلس قصرين المحلي" خلال السنوات الخمسة القادمة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وبموجب الخطة، سيتم ضخ 576 مليون شيكل لـ"التخطيط والإسكان" في الجولان، بما يشمل بناء 7.3 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال 5 سنوات.

وتنص المبادرة على بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان ستحملان اسمي "أسيف" و"مطر" وتوسيع المستوطنات الموجودة.

وشددت الحكومة على أن هذه الخطة تسهم في تعزيز "سيادة إسرائيل على الجولان".

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الجلسة: "أولا، يجب القول إن هضبة الجولان إسرائيلية، وهذا أمر بديهي، فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلى وهذه من المسائل المسلم بها والتى لا يمكن لأحد المنازعة فيها".

وتم تبني الخطة على الرغم من إعلان وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، المنتمي إلى حزب "ميريتس" اليساري أنه لن يشارك في جلسة اليوم، مبديا معارضته للخطة.

ويبلغ عدد المقيمين في الجولان الآن بنحو 53 ألف شخص، 24 ألفا منهم من الدروز.

ومن المتوقع أن تستدعي هذه الخطة معارضة شديدة من قبل سكان الجولان الأصليين والمنظمات المدافعة عن البيئة.