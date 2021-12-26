إخماد حريق شقة سكنية فى المرج دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق شقة بمنطقة المرج بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا باندلاع حريق شقة فى منطقة المرج بالقاهرة، وفور تلقي البلاغ انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرضت قوات الامن كردون أمني حول العقار إبعاد المواطنين، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واشترطت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق ومنها:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
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