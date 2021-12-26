اليوم السابع
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إخماد حريقين فى بولاق الدكرور وأطفيح دون إصابات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:24 ص
إخماد حريقين فى بولاق الدكرور وأطفيح دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.
 
وفى منطقة أطفيح، تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل منزل، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أطفيح، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.
 
 
 

حريق شقة

بولاق الدكرور

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الحماية المدنية

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