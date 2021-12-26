إحالة تاجر سيارات وزوجته للجنايات بتهمة خطف خادمة وابنها في الدقهلية ‏

الدقهلية شريف الديب

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إحالة تاجر سيارات وزوجته بمدينة المنصورة، لمحكمة الجنايات بعد قيامهما بخطف خادمة ونجلها.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، بقيام من تخدمهم بخطفها وطفلها ‏والاعتداء عليهما، بعد أن قررت ترك العمل لديهم ‏ مغادرة البيت طلبوا منها الاستمرار.

‏وباشر المستشار مصطفى عبد الغني، وكيل النيابة الكلية التحقيقات في القضية رقم 10890 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة والمقيدة برقم 2771 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، بعد الاطلاع على الأوراق ‏وما تم فيها من تحقيقات. واتهمت النيابة العامة كلا من: "عمر ك. م."، 31 سنة تاجر سيارات ‏ومقيم بالمنصورة، و سمية ص .ا. 21 سنة ، ربة منزل لأنهما خلال الأيام من 7 إلى 10 من ‏شهر أكتوبر 2021 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، خطفا المجني عليهما نجوي ‏إ. أ. ، و يوسف م. ع. - الطفل، وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن نسجا للأولى خيوط ‏المكيدة وانطلت عليها فحالا دون مغادرتها ونجلها لمسكنهما وإبقائهما به لإعطاء الأولى عقار ‏يثبط من همتها ويفقدها قواها وما أن يعاد إليها رشدها فأوثقا أيديهما برباط وتمكنا بتلك الوسيلة ‏القسرية من إقصائهما بعيدا عن ذويهما وعن أعين الرقباء حيث اتجهت إرادتهما وليتمما الجرائم ‏محل الاتهامات التالية.

‏ واقترنت بجريمة الخطف جنايتين هتك عرض المجني عليهما وذلك لانهما في ذات المكان وفي ‏رابطة زمنية واحدة الاعتداء على الأولى بالقوة حال كون المتهمين ممن لهما سلطة ‏عليها بأن أعدما إرادتها بعقار أثبط من همتها وأفقدها قواها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.‏

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمين بإقصاء ‏الشاهدة الأولى والمجني عليه الطفل واحتجازهما بداخل مسكن المتهمين محدثين بهما التعذيبات ‏البدنية .