إحالة السائق والتباع فى واقعة اقتحام سيارة نقل لمخبز ديرب نجم للمحاكمة

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة،برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة سائق السيارة النقل والتباع، فى واقعة اقتحام سيارة نقل لمخبز منطقة السويقة بندر ديرب نجم وأسفر الحادث عن مصرع عامل بالمخبز، بتر الساقين للمصابة "ريهام ن" وتوفيت متأثرة بإصابتها، إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وكانت النيابة قد استخرجت المتهمين من محبسهما بعد وفاة الضحية الثانية فى الحادث وتم توجيه تهمة القتل لهما.

تعود أحداث الواقعة ليوم 25 نوفمبر المنقضى، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.

وتبين من آراء شهود العيان، أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة اقتحمت المخبز، وتم استخراج جثة عامل، وإصابة ربة منزل بكسر فى الساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبعد أيام لفظت أنفاسها الأخيرة وبالعرض على النيابة برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.