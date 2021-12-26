اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:24 م
أكرم القصاص
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أ ش أ: استئناف تشغيل معبر رفح البري من الجانبين عقب انتهاء العطلة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:09 م
أ ش أ: استئناف تشغيل معبر رفح البري من الجانبين عقب انتهاء العطلة معبر رفح - أرشيفية
أ ش أ

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استأنفت السلطات المصرية اليوم الأحد تشغيل معبر رفح البري من الجانبين ، عقب انتهاء العطلة الأسبوعية ، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية ، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة .. مع تواجد الأطقم الادارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة .. مشيرة الى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولادخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.
يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين . 
يشار إلى أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.


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