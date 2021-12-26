ألمانيا تسعى لتطعيم 80% من مواطنيها بلقاح كورونا نهاية يناير المقبل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الأسبوعية، إن الحكومة تعتزم تحقيق نسبة 80% من تلقيح جميع المواطنين حتى نهاية شهر يناير القادم.

يذكر أن الهدف الذى كان معلنا عنه قبل ذلك هو الوصول إلى هذه النسبة بحلول السابع من الشهر المقبل. يشار إلى أن 61.4 مليون شخص فى ألمانيا تلقوا لقاحا ضد الفيروس مرة واحدة على الأقل، أى إجمالى 73.8% من إجمالى السكان هناك.

وللوصول إلى هدف تطعيم 80% من الأشخاص فى ألمانيا، يجب حصول نحو 5 ملايين شخص آخرين على اللقاح. ومن المقرر تناول فرض إلزام تلقى لقاح على الجميع فى البرلمان فى أول جلسة أسبوعية بالعام الجديد، حيث صرح ديرك فيزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى الشريك بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا، للصحيفة الألمانية ذاتها بأن "أول نقاش عن إلزام تلقى اللقاح" بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" سيكون فى بداية يناير القادم.

من جانبه قال ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا، الذى كان شريكًا بالائتلاف الحاكم السابق بألمانيا، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن إلزام تلقى اللقاح سوف يعمل على تخطى الانقسام فى المجتمع وليس تعميقه.

من جهته، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانى صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا فى معدل الإصابة الأسبوعى بفيروس كورونا مقارنة بما كان عليه الأمر أمس. وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 200.7، فيما كان يبلغ أمس 242.9، وكان يبلغ قبل أسبوع 315.4. وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة فى ألمانيا سجلت إجمالى 10 آلاف ومئة حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 88 حالة وفاة. يذكر أنه كان تم تسجيل 180 حالة وفاة قبل أسبوع واحد.

يشار إلى أن أعداد الإصابة التى يتم تسجيلها فى ألمانيا تتراجع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولكن خبراء يتخوفون من زيادة الأعداد قريبا من جديد بسبب سلالة أوميكرون، التى تنتشر العدوى بها على نحو أسرع. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه فى ألمانيا فى ربيع العام الماضى ستة ملايين و991 ألفا و381 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالى العدد الفعلى لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. وأضاف المعهد اليوم أن إجمالى عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و113 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 110 آلاف و364 شخصا.