اليوم السابع
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أرض الخير زارها الرئيس مرتين.. مباشر من مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:56 م
أرض الخير زارها الرئيس مرتين.. مباشر من مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا
قنا - صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر من داخل قرية المراشدة والتى زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتح  عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة المقامة على أرض القرية. 

 
وكان قد تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها “مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين“، وقد تم إنشاءه على مساحة 420، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية. 
 
وتفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من “وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعي، مركز تجميع ألبان“ حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.
 
 
كما زار الرئيس السيسي، نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة 1200 م٢، حيث تم رفع كفاءته بالكامل، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوروبي، وتوفير إستراحة مُصممة للأطباء وأخرى مُصممة للتمريض. 
 
مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (1)
مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (1)

مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (2)
مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (2)

مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (3)
مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (3)

مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (4)
مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (4)

مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (5)
مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا (5)

 


الرئيس السيسي

حياة كريمة

قرية المراشدة

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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