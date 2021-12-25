76 دولارا لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، 76 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.79 دولار للبرميل.

وأعلن مجموعة من علماء الأحياء بحقل نفط صينى اكتشاف بكتيريا فريدة من نوعها يمكنها تحويل النفط الثقيل إلى غاز طبيعي وغازات أخرى.

ووفقا لوكالة سبوتنك، فقد أعلن عن هذا الاكتشاف الفريد، رافائيل لاسو بيريز، الاختصاصى فى معهد "ماكس بلانك" لعلم الأحياء الدقيقة البحرية، وأكد أنه تم الوصول للاكتشاف من خلال دراسة عينات من النفط الثقيل أخذت من حقل "shengli" فى الصين، حيث اكتشف العلماء نوعا غير معروف سابقا من البكتيريا التى يمكنها أن تحلل النفط وتحوّله إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى عند درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر فى اجتماعه الوزاري الـ23 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للإنتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيًا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية، الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن هذه القرار يأتي في إطار المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط ، وبعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.