26 ديسمبر.. سياسة واقتصاد القاهرة تنظم ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة غدا، الأحد، الموافق 26 ديسمبر ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر وذلك تحت رعاية الدكتور محمود عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبإشراف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس مجلس إدارة رابطة خريجى جامعة القاهرة.

ومن المقرر أن تتحدث فى الندوة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتناول الوضع البيئة وجهود مصر فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

والجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضت أثناء تواجدها بمجلس الشيوخ جهود وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية التى تعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم في العصر الحالي مما أكسبها أهمية كبيرة في إطار أجندة العمل الدولي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن إدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطني والاقليمي والدولي من خلال العمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال أليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إنشاء عدد 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية، وتم دمج بعد تغير المناخ في كافة قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى يتولى رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.