وكيل تعليم الغربية يستقبل طلاب مدرسة لإجراء حوار صحفي حول الاستعدادات للامتحانات

الغربية مصطفى عادل

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب جماعة الصحافة بمدرسة القديس أغسطنيس، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، لإجراء حوار صحفي حول الاستعدادات لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

وأجرى الحوار الطلاب محمد أحمد محمد توفيق هلال ،محمد عبد الوهاب محمد مختار، إرينى جورج عادل لبيب، جودي حمادة إمام أنيس أبو العز، والإشراف؛ ايمان عوض أحمد، أخصائية اجتماعية ونفسية، مصطفى عبد الوهاب الجندي، معلم اللغة العربية.

من ناحيه اخرى كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق المديرية للعزف والغناء، تقديرا لأعمالهم الفنية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، والتي تمت سابقا، بإشراف فني عبير مشعل، الموجه العام للتربية الموسيقية، وقيادة الفريق تامر نصر، وأعضاء الفريق محمد طايع، ضياء العواني، خالد أبو إسماعيل، ايهاب جورج، معتز طعيمة، كرستينا عزت، محمد جمعه، إيمان الجميل، رشا المسيري ومحمد عبد الغني، والطلبة آيه جمال المصري، حبيبة محمد فتحي، حبيبة احمد محمود ومريم عصام حموده، حامد مراد موجه المسرح فتوح عبد العزيز.

حضر التكريم أسامة الشاعر، مدير إدارة شؤون الطلبة والأمتحانات، نائبا عن وكيل المديرية، فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، نائبا عن مدير عام الشؤون التنفيذية.