وزير سودانى لـ"اليوم السابع": العاصمة الإدارية "فلتة"لن تتكرر ..فيديو

الرياض ـ إيمان حنا

قال وزير التنمية الاجتماعية السودانى أحمد آدم بخيت، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض، أن العاصمة الإدارية "فلته" لن تتكرر، وفكرة مبتكرة ذكية لأن القاهرة تعانى من الزحام لوجود نشاطات اقتصادية كثيرة بها، والزحام الكبير بالقاهرة قد يعوق عجلة العمل في الدولة، لذا فإن العاصمة الإدارية عالجت هذا الأمر.

وأضاف أن العاصمة تعد مقرا راقيا بكل المقاييس لمؤسسات الدولة، ومبانيها ومنشآتها تليق فعلا بأن تكون عاصمة جديدة.

وأضاف الوزير السودانى، في تصريحاته الخاصة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال41 لمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب الذى عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، انه زار مصر في 2012 ثم زارها في 2017 فوجدت تغييرا كبيرا وتطورات واسعة، فمصر كلما تغيبت عنها حتى لشهرين أو ثلاثة تجد إضافات في البنية التحتية والإنشاءات والعمران.

من الجدير بالذكر أن العاصمة الإدارية هو مشروع واسع النطاق مقام على مساحة 170 ألف فدان ما يعادل نحو 714 كم2 أي ما يعادل مساحة دولة سنغافورة و4 أضعاف مساحة واشنطن تقريباً، وتم الإعلان عن المشروع في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فى 13 مارس 2015، وتجرى الاستعدادات حاليا على قدم وساق داخل الحكومة، للبدء فى عمليات الانتقال التجريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بواقع 40.41 ألف موظفا، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمعرفة جاهزية واستعدادات الأبنية و تقديم الخدمات للمواطنين من المقرات الوزارية الجديدة .

وتم بالفعل تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لعمليات نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بالفعل تنسيقا مع الجهات الحكومية المختلفة للاسراع في عمليات الانتقال للعاصمة.