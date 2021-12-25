وزير النقل: تجديد عربات الركاب بالسكة الحديد تكلف 19 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد، قائلا: "يا كامل.. تجديد الـ 1300 عربية وشراء 1300 عربية جديدة من أسطول السكة الجديد بـ 19 مليار جنيه بس"، ليرد عليه وزير النقل قائلا: "الـ 1300 وحدهم حوالى 16 مليار جنيه.. والتجديدات حوالى 3 مليار جنيه.. ده عربية الركاب فقط ولسه عربيات البضائع والجرارات".

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة من الصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "محطة أسوان هدية الرئيس السيسى مع بدء العام الميلادى الجديد.. دى قطارات جديدة في الصعيد.. بالتحديد في محافظة أسوان.. وتم تطوير عربيات نقل البضائع والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالي 4.1 مليار جنيه والصعيد منها 2.7 مليار جنيه، لرفع طاقة نقل البضائع، إلى 13 مليون طن سنويا في عام 2024.

وأوضح كامل الوزير أنه تم تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية من إجمالي 10 آلاف كيلو لضمان معدلات الأمان والسلامة وزيادة عدد الرحلات.. واهما خط القاهرة أسوان، بالإضافة إلى تطوير 270 محطة على مستوى الدولة، وتم التأكيد على ضرورة أن تعود المحطات التاريخية إلى أصلها منذ الإنشاء الأول لها مثل محطة مصر في رمسيس والإسكندرية وأسوان والاقصر.. بجانب المحطات الأخرى في مراكز الصعيد، ونهاية عام 2024 جديدة بالكامل بطراز معماري.

وتابع وزير النقل، أنه تم تجديد وإنشاء خطوط جديدة للسكة الحديد، لافتا إلى أنه لأول مرة لدينا 6 شركات مصرية من القطاع الخاص تعمل في تطوير السكة الجديدة.. حيث يوجد 2 شركة مملوكة للسكة الحديد.. وتم الاستعانة بالقطاع الخاص.. وكلهم 16 شركة ونجح في التأهيل للعمل مع السكة 6 شركات وجار تأهيل 10 شركات أخرى من القطاع الخاص للعمل مع السكة الحديد.

وواصل وزير النقل استعراض مشروعات وزارة النقل في الموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجيستية في مختلف أنحاء الدولة، وما يتم فيها من تطوير مثل ميناء سفاجا الكبير، وغيرها بهدف زيادة تداول البضائع والحاويات وتحقيق الهدف الأكبر في أن تتحول إلى مركز للتجارة العالمية.