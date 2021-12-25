جاء ذلك خلال كلمته خلال حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران اليوم /السبت/ بحضور عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان.

وأوضح بلعريبي أنه سيتم إعادة تفعيل ودراسة وتعديل مشروع قانون التعمير بالبرلمان، مشيرا إلى أنه يتوجب حاليا إعادة تأهيل المباني العمرانية القديمة، وتحسين القدرة العمرانية في إطار التنمية المستدامة، وذلك عقب تخفيف حدة أزمة السكن بشكل ملحوظ في العام الجاري.

كما أكد بلعريبي أن قطاعه يحرص على المتابعة الحثيثة والدقيقة لأكبر المشاريع، أهمها المجمع الرياضي بوهران الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في العام المقبل.

وفي السياق، أكد وزير الإسكان الجزائري أن الدولة تولي أهمية خاصة للحفاظ على التراث والهوية الثقافية والدينية، حيث تسعى جاهدة لتحفيز المهندسين المعماريين وجميع الفاعلين في مجال التعمير على استعمال العناصر المعمارية والهندسية في التصميمات الخاصة بكل منطقة.