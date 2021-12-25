هنا ميدان البجعة العجيبة.. 20 سنة فى مكانها وأصبحت محطة ميكروباص.. لايف وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مكان تواجد بجعة الإسماعيلية الشهيرة، بشارع التجارى بمدينة الإسماعيلية، والتي تتواجد في مكانها منذ أكثر من 20 عامًا، وأصبحت من معالم المدينة، بعدما حولت مكانها إلى ميدان، حيث يطلب الركاب من سائقى التاكسى النزول عن البجعة، بعدما حوّلت "البجعة سعد" المنطقة إلى محطة، حيث تعيش منذ عشرين عامًا بصحبة أحد المواطنين، وأصبحت أيقونة السعادة يتفاءل بها المواطنون، وتضفي البهجة على المكان.

وتصادف خلال إجراء البث المباشر، وجود عدد من السائحين يلتقطون السيلفى مع البجعة الشهيرة، وقالت السورية لبنى بحرى، أنها تزور مصر للمرة الأول، وعقب زيارة المعالم السياحية في القاهرة، قررت أن تزور محافظة الإسماعيلية، كما حرصت على زيارة البجعة سعد، مشيرة إلى أنها قرأت عنها، وكان لديها شغف في التصوير معها.

وقال صاحب البجعة، إنها في هذا المكان منذ أكثر من 20 عامًا، ولديها صفات ومميزات كثيرة وتفهمني، وأكلها عبارة عن سمك بوري، وأكد صاحب البجعة، أنها أصبحت أحد معالم الإسماعيلية، حتى أن المواطنين حين وصفهم للمنطقة يقولون لسائقي السيارات الأجرة "عند البجعة".

وأكد صاحب البجعة، أنها تعرضت للسرقة مرتين، واستطعنا أن نصل إليها تعود لنا مرة أخرى، مؤكدًا أن البجعة تتجول في الشارع لمسافات طويلة ثم تعود لنا مرة أخرى.