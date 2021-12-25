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مياه الإسكندرية: تجديد شهادة التدريب والتعليم لمركز التدريب الإقليمى للمياه

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:39 م
مياه الإسكندرية: تجديد شهادة التدريب والتعليم لمركز التدريب الإقليمى للمياه شركة مياه الشرب بالإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أنهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم إجراءات المراجعة النهائية، لتجديد شهادة إعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم للمرة الثانية على التوالى، لتكون من أوائل الشركات الحكومية تحصل على الشهادة، بعد تعديل مواصفات الشهادة بإنضمام وزارة التجارة والصناعة قطاع التجارة الداخلية وتنفيذاً لمتطلبات الدليل الإرشادى لشعبة مراكز تنمية وتدريب الموارد البشرية المنشأة بقرار وزارى رقم 29 لسنة 2009. 
 
وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تم إجتياز المراجعة دون أدنى ملاحظات، ليستمر مركز التدريب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية فى استكمال مسيرة العطاء للعاملين وأبناء محافظة الإسكندرية على حد سواء.
 
وأوضح أن بناء القدرات أحد الأهداف الرئيسية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومن هنا تسعى شركة مياه الاسكندرية إلى الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
 
ووجه المهندس أحمد جابر، الشكر لجميع العاملين بالإدارة العامة للتدريب على ما قدموه من جهد وجدية تنعكس على أداء العاملين وتساهم فى تحقيق رسالة الشركة ودورها المجتمعى تجاه أبناء المحافظة.
 
 
 
 
 
 

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