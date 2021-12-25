مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة طيران بينها 10 رحلات من بولندا

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 22 رحلة طيران دولية تقل علي متنها قرابة 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل الي المطار خلال الأسبوع الجارى .

وأكدت جداول رحلات اليوم وصول 22 رحلة طيران بينهم 10 رحلات من بولندا و3 رحلات من ايطاليا و3 من أوكرانيا، و3 الماني، ورحلة من التشيك واخرى من هولندا .

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من اليوم السبت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضي .

وأكدت جداول رحلات الطيران وصول 13 رحلة من إيطاليا وتراجع في معدلات وصول السياحة الألمانية بعدد 15 رحلة، كذلك رحلة رومانية جديدة، و4 رحلات هولندية .

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى 5 رحلات من التشيك و14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ،و3 رحلات داخلية، ورحلة من ملادوفا