اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مطار الغردقة الدولى يستقبل 116 رحلة طيران تقل قرابة 17 ألف سائح

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:52 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 116 رحلة طيران تقل قرابة 17 ألف سائح وصول السياح لمطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت 116 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 17 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

 

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.

 

وتشهد مدينة الغردقة ومرسى علم خلال الأيام الحالية حالة من الانتعاشة السياحية، حيث قد تكون تخطت نسب الإشغال السياحى بالفنادق المختلفة 85%، وهناك عدد من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد، حيث يصل لمدينة الغردقة عدد كبير من السياح من الجنسية الروسية.

 

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مرا السبت، 22 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجارى .

 

وأكدت جداول رحلات اليوم وصول 22 رحلة طيران بينهم 10 رحلات من بولندا و3 رحلات من ايطاليا و3 من أوكرانيا، و3 الماني، ورحلة من التشيك واخرى من هولندا.


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