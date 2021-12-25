مصرع 3 شباب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بين 4 دراجات نارية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي ثلاثة شباب مصرعهم وأصيب أربعة آخرين فى حادث تصادم بين أربعة دراجات نارية على طريق منية النصر شمال محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز منية النصر من مستشفي منية النصر العام بوقع حادث تصادم بين 4 دراجات نارية علي طريق منية النصر المطرية المنصورة، الخلفي مقابل قرية ميت حديد، نتيجة السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة، مما أدي إلى اصطدامهم ببعض، وتم ونقلهم إلي مستشفي منية النصر المركزي.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 و4 مصابين، وبالفحص تبين أن المصابين: هم محمود ح م 16 سنة، و محمد م ال 19 سنة، محمد ال ع 16 سنة، و محمد س ال 17 سنة، الجميع من ناحيه الدراكسة، كما أسفر الحادث عن وفاة محمد ع ال 22 سنة من قرية الطاهري، و محمد ج أ 17 سنة من قرية الدراكسه، ومحمد م م 17 سنة من قرية الدراكسه، وتم حجزهم بمستشفي منية النصر تحت تصرف النيابة، وجاري عمل المحضر اللازم لإجراء تصريح الدفن.