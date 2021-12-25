اليوم السابع
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مصرع شخص فى هجوم سمكة قرش أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج بكاليفورنيا

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:45 م
مصرع شخص فى هجوم سمكة قرش أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج بكاليفورنيا سمكة قرش
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصا لقى مصرعه إثر تعرضه لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت شبكة "سى ان ان" الأمريكية.

وذكرت شرطة مدينة مورو باي الساحلية أن السلطات استجابت صباح أمس الجمعة لتقارير عن شخص في أحد السواحل تم انتشاله من المياه بعد هجوم يعتقد أنه لسمكة قرش، ولا تظهر عليه علامات الحياة.

وأكد المسؤولون، لدى وصولهم إلى موقع الحادث، رسميا وفاة الضحية، ولفتت الشرطة إلى أن السلطات قررت عدم إغلاق السواحل تحسبا لهجمات جديدة، داعية الناس في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن المياه خلال الساعات الـ24 القادمة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن مكتب الطبيب الشرعى فى مقاطعة سان لويس أوبيسبو تمكن من تحديد هوية الضحية، لكن لم يتم الكشف عنه للجمهور بعد.


سمكة قرش

كاليفورنيا

أمريكا

هجوم

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