مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة على طريق ترعة الإسماعيلية في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، اصطدمت بها سيارة مجهولة، فر قائدها هاربا عقب الحادث، بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد قبل كوبرى سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى إصابتها بكسر بالجمجمة وكسور بالذراعين والحوض، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، غخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الخانكة، بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد قبل كوبرى سرياقوس دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، بسيدة مجهولة الهوية فى العقد السابع من العمر، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيتها، ما أدى إلى وفاتها متأثر بإصابتها بكسر بالجمجمة وكسور بالذراعين والحوض.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا أنهم شاهدوا سيارة "دبابة حمراء اللون"، تصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق المشار إليهوفرت هاربه عقب الحادث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.