اليوم السابع
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مصرع بائع خضار خلال مشاجرة مع 3 أشقاء بسبب خلافات الجيرة بالقناطر الخيرية

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:30 م
مصرع بائع خضار خلال مشاجرة مع 3 أشقاء بسبب خلافات الجيرة بالقناطر الخيرية مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط 3 متهمين، لتعديهم على بائع خضار، خلال مشاجرة نشبت بينهم ولقى الأخير مصرعه، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية البراعة في مركز القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بسرعة ضبط الجناة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفي القناطر، بوصول جثة "أحمد ع ش"، 25 سنة، بائع خضار مقيم بقرية البرادعة، ومصاب بـ3 طعنات بالرأس والظهر والبطن ادعاء مشاجرة.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وبسؤال المرافقين للمجني عليه من باعة الفاكهة، أقروا أن المعتدين على المجني عليه 3 أشقاء هم "عمرو ع"، سائق، و"حمد ع"، و"علاء ع"، عاملي ونش، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجميعهم من قرية البرادعة مركز القناطر. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بضبط الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.


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أمن القليوبية

خلافات الجيرة

مشاجرة

القناطر الخيرية

مديرية أمن القليوبية

مصرع بائع خضار

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