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مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم حفل تكريم أوائل الفصول الدراسية.. 31 ديسمبر

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:00 ص
مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم حفل تكريم أوائل الفصول الدراسية.. 31 ديسمبر جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ينظم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة حفل تكريم الدارسين الأوئل بالفصول الدراسية لدور يوليو 2021 بنظام التعليم المدمج وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عصام جميل مدير المركز.
 
ومن المقرر أن يقام الحفل الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة 31 ديسمبر بمسرح المدينة الجامعية للطلاب.
 
وأكد الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة أنه حفاظا على على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ستكون الدعوة شخصية لحضور الحفل بحيث سيتم الاقتصار فقط على الدارسين المكرمين ومنع اصطحاب أى مرافقين.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

التعليم المدمج

اخبار مصر

الخشت

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