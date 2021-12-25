مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأروع أغانيه فى حفل كامل العدد.. صور

تحت شعار "كامل العدد"، أحيا النجم مدحت صالح، حفلا غنائياً كبيراً على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتألق مدحت صالح خلال الحفل أمام الجمهور بمختارات من أحدث أغانيه القديمة والحديثة ومنها «نوري نور، النور مكانه في القلوب، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، زي ما انت عايز، شبكوا ايديكم، حبيبي يا عاشق»، والتي تفاعل معاها الجمهور بالحفل وشارك بالغناء مع النجم مدحت صالح، كما قدم أغنية «الحلوه داير شبكها»، للراحل محرم فؤاد، وأغنية «افرش منديلك على الرملة»، للمطرب أحمد العطار.

وعلى مدار 3 ساعات متواصلة أطرب مدحت صالح جمهوره بباقة من أغانيه القديمة والحديثة منها «كوكب تاني، المليونيرات» والذي تفاعل معاها الجمهور بشدة، كما قدم أغنية «تلات سلامات» للمطرب الراحل محمد قنديل، بجانب أغاني «قلب واحد، وعدي، وردي، يا حبيبي وحشني».

وأعرب النجم مدحت صالح عن سعادته بإقامة الحفل بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتواجده بين جماهيره المتذوقة للفنون الراقية، حيث تزينت قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.