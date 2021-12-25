محمود راغب شاب تعلم وهو في سن الثلاثين وأصبح شاعرا ومنشدا .. لايف وصور

أسيوط - فريق المحافظات

التقى "اليوم السابع"، فى بث مباشر بأحد الشباب يدعى محمود راغب من قرية بنى قرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث تمكن هذا الشاب من التعلم وهو فى عمر الثلاثين عاما.

وقال محمود راغب خلال لقاءه باليوم السابع، أن ظروفه الاسرية وانشغال والده بالزراعة وتربية الماشية حرمته من دخول المدرسة حيث كان يزرع الارض، ويرعى الغنم فلم يتعلم، وهو فى عمر العشرين عاما وجد أبناء اخوته يذاكرون دروسهم ويكتبون واجباتهم فطلب منهم أن يعلموه القراءة والكتابة والحروف الأبجدية.

وأضاف محمود راغب أن ابناء أخوته علموه الحروف الابجدية وبدأ بعدها يكتب اسمه واسم والده ثم دخل الجيش، وبعد أن خرج من الجيش بدأ يبحث عن اشخاص يعلمونه وطلب من أحد اقاربه ويعمل مديرا للمدرسة وبعض زملائه الذين أكملوا تعليمهم فوصل إلى عمر 27 عاما وكان حينها قد تمكن من القراءة والكتابة.

وأوضح راغب أنه لم يقف عند هذا الحد بل بدأ فى تعلم علم العروض عن طريق تطبيقات الانترنت وتعلم من خلاله كيفية كتابة الشعر ليصبح شاعرا وناطقا للشعر باللغة العربية الفصحى.