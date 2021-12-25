محافظ قنا: الرئيس السيسي يفتتح عددا من مشروعات "حياة كريمة" بالمراشدة

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يفتتح عددا من مشروعات حياة كريمة، بقرية المراشدة شمال محافظة قنا.

وأوضح الداودي، أن الرئيس يفتتح عدد من المشروعات منها المكتبة الثقافية ومجمع الخدمات الحكومية ووحدة إسعاف المراشدة، مضيفا أن قنا يتواجد بها منطقتين صناعيتين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن معدلات البطالة تراجعت في قنا من 11٪ إلي 4.8 في الـ7 سنوات الأخيرة، كما تم رصف 500 طريق داخلي وانفق على مشروعات الرصف والطرق 6 مليارات جنيه.