محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021 /2022 للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى.

هذا وخلال لقائها مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أكدت "محافظ دمياط" على إتمام كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية، مشددة على الالتزام بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

وستنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول فى 15 يناير القادم للصف الرابع الابتدائي العام وتنتهى فى 20 يناير، كما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع "الفصل الواحد" والخامس والسادس الابتدائى والفصل الواحد فى 22 يناير وتنتهى فى 26 يناير، وامتحانات الصفوف من الثالث إلى الخامس الابتدائي "الصم وضعاف السمع" تبدأ 15يناير وتنتهى 17 يناير، و فى الفترة من 15 إلى 18 يناير ستنعقد امتحانات الصفين السادس والسابع الابتدائي للصم وضعاف السمع، على أن تبدأ امتحانات الصف الثامن الابتدائي للصم وضعاف السمع فى 20يناير وتنتهى فى يوم 26من ذات الشهر.

وفى هذا السياق أيضاً، تنطلق امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس للمكفوفين فى 15 يناير وتنتهى 22 يناير، والصف السادس للمكفوفين فى الفترة من 20 إلى 26 يناير، وبالنسبة لامتحانات الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى "عام وصم وبكم ومكفوفين ومهنى" فى 15يناير وتنتهى فى 22 يناير، كما ستجرى امتحانات الشهادة الإعدادية "عام وصم ومكفوفين ومهنى" فى الفترة من 29 يناير حتى 3 فبراير.

وبمرحلة التعليم الثانوى، ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى العام فى الفترة من 22 يناير حتى 2 فبراير، وللصفين الأول والثاني الثانوى للصم وضعاف السمع فى الفترة من 15 إلى 23 يناير وأيضاً الصفين الأول والثاني الثانوى للمكفوفين فى الفترة من 15إلى 24 يناير، وأخيراً ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفنى 15 يناير المقبل.