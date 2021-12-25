اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 05:04 م
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محافظ أسوان يتابع القوافل الطبية بقرى منيحة للكشف على 3237 مواطنا بالمجان

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:54 م
محافظ أسوان يتابع القوافل الطبية بقرى منيحة للكشف على 3237 مواطنا بالمجان جانب من القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين داخل قرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو ، وأيضاً بقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة.

وأكد محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية إستهدفت توقيع الكشف المجانى على 3237 مواطن ومواطنة من أهالى القريتين بواسطة العيادات العلاجية المتنقلة لهذه القوافل والتي ضمت العديد من التخصصات ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم.

وتابع ، بأن فعاليات القوافل الطبية شملت أيضاً عقد ندوات تثقيفية للأهالى ، وتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ، وأيضاً بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل .

يأتى ذلك من أجل توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".


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