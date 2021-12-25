محافظة الجيزة تضبط مصنعا لإنتاج أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على المنشآت التى تمارس الأنشطة الصناعية للتأكد من التزامها بعوامل السلامة العامة أثناء الإنتاج واعتمادها على مواد آمنة ومصرح بها حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى ذلك الشأن.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس من ضبط مصنع بقرية شبرامنت غير مرخص وغير مطابق للمواصفات يقوم بتصنيع الأسمدة الزراعية باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام مما يضر بالصحة العامة.

وتم التحفظ على 200 شيكارة أسمدة منتجة غير صالحة للاستخدام، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك خلال حملات قادها اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وشارك فيها الإدارة الزراعية بمركز أبو النمرس.

كما شملت المواد التى تم التحفظ عليها ميزان كمبيوتر وماكينة خياطة الأكياس، و3 براويطة وماكينة لحام 2 و 3 ماتور خلاطة.