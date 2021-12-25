اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:58 ص
محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية.. اعرف التفاصيل محافظة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية لعدد من العمليات الآتية:

 

أولاً المناقصات العامة:

 

 بجلسة يوم الخميس 30 /12 /2021

 

_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات البيك أب_ الصالون التابعة لإدارة المرور (أعمال سنوية).

 

-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات البيك أب 6 آلاف جنيه.

-وقيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات الصالون 12 ألف جنيه.

_كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

 

#بجلسة يوم الأحد 2 /1 /2022

 

_عملية توريد الزيوت وخدمة غيار الزيوت والغسيل والتشحيم لسيارات الأوناش والبيك أب والصالون والموتوسيكلات والإسكوترات وسيارات تعليم القيادة للمواطنين التابعين لإدارة المرور.

 

-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 14 ألف جنيه

_كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

 

ثانياً المزايدات العلنية:

 

#بجلسة يوم الأحد 26 /12 /2021

 

*عملية استغلال مبالة محطة الرمل_بنطاق حي وسط.

 

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

 

بجلسة يوم الأثنين 27 /12 /2021

 

*عملية استغلال مبالة نادي الصيد _ بنطاق حي الجمرك.

*عملية استغلال مبالة ركس _ بنطاق حي الجمرك.

 

_تبلغ قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه لكل عملية.

-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

 

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد بجوار محكمة الاستئناف.

 

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

 

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

 

_آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.


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