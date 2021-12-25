محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية لعدد من العمليات الآتية:

أولاً المناقصات العامة:

بجلسة يوم الخميس 30 /12 /2021

_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات البيك أب_ الصالون التابعة لإدارة المرور (أعمال سنوية).

-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات البيك أب 6 آلاف جنيه.

-وقيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات الصالون 12 ألف جنيه.

_كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

#بجلسة يوم الأحد 2 /1 /2022

_عملية توريد الزيوت وخدمة غيار الزيوت والغسيل والتشحيم لسيارات الأوناش والبيك أب والصالون والموتوسيكلات والإسكوترات وسيارات تعليم القيادة للمواطنين التابعين لإدارة المرور.

-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 14 ألف جنيه.

_كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ثانياً المزايدات العلنية:

#بجلسة يوم الأحد 26 /12 /2021

*عملية استغلال مبالة محطة الرمل_بنطاق حي وسط.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

بجلسة يوم الأثنين 27 /12 /2021

*عملية استغلال مبالة نادي الصيد _ بنطاق حي الجمرك.

*عملية استغلال مبالة ركس _ بنطاق حي الجمرك.

_تبلغ قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه لكل عملية.

-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد بجوار محكمة الاستئناف.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

_آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.