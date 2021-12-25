محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية لعدد من العمليات الآتية:
أولاً المناقصات العامة:
بجلسة يوم الخميس 30 /12 /2021
_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات البيك أب_ الصالون التابعة لإدارة المرور (أعمال سنوية).
-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات البيك أب 6 آلاف جنيه.
-وقيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات الصالون 12 ألف جنيه.
_كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
#بجلسة يوم الأحد 2 /1 /2022
_عملية توريد الزيوت وخدمة غيار الزيوت والغسيل والتشحيم لسيارات الأوناش والبيك أب والصالون والموتوسيكلات والإسكوترات وسيارات تعليم القيادة للمواطنين التابعين لإدارة المرور.
-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 14 ألف جنيه.
_كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
ثانياً المزايدات العلنية:
#بجلسة يوم الأحد 26 /12 /2021
*عملية استغلال مبالة محطة الرمل_بنطاق حي وسط.
-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.
-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
بجلسة يوم الأثنين 27 /12 /2021
*عملية استغلال مبالة نادي الصيد _ بنطاق حي الجمرك.
*عملية استغلال مبالة ركس _ بنطاق حي الجمرك.
_تبلغ قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه لكل عملية.
-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد بجوار محكمة الاستئناف.
_رقم تليفون وفاكس/ 034234140
_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
_آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة