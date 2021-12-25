اليوم السابع
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مجمع البحوث الإسلامية يختتم قوافله الدعوية بوادى النطرون ومرسى علم وشلاتين

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:59 م
مجمع البحوث الإسلامية يختتم قوافله الدعوية بوادى النطرون ومرسى علم وشلاتين القوافل التوعوية لمجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

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اختتمت قوافل التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومرسى علم وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر اليوم عملها؛ وذلك ضمن خطة التوعية المجتمعية الشاملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية من خلال تلك الأنشطة الدعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار الشاذة.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن فعاليات هذه القوافل استمرت على مدار الأسبوع الماضي، ونفّذت برنامجًا توعويًا شاملًا من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الجمهور، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بالمجتمع المصري والعمل على حل المشاكل المجتمعية التي تواجهه، نظرًا لما يمثله أمن المجتمع من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.
 
أضاف "عياد" أن برنامج عمل القوافل ركز على الشباب، من خلال التأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسئولية. 
 
أشار الأمين العام إلى أن اللقاءات والندوات التي نفذها أعضاء القافلة في المدارس والمعاهد والنوادي والمستشفيات والمصانع والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، استهدفت ترسيخ المفاهيم المجتمعية المهمة، كما ركزت على التوعية بالعديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة في الأماكن المستهدفة بالتوعية.
 
 

حلايب

شلاتين

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

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