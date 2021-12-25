لص المنازل بمنشأة ناصر يعترف: أرصدها نهارا وأسرقها ليلا

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لص بارتكابه سرقة المنازل بأسلوب كسر الباب في منطقة منشأة ناصر، حيث يرصد المنازل التي لا يوجد بها أحد نهارًا ويسرقها ليلًا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل الجراج الخاص به، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللأزمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه.. وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليـه..وبمواجهته إعترف بمزاولتـه نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة مـن داخـل المساكن بأسلوب "كسـر البـاب"، وأقر بإرتكابـه عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، فتم حبسه.