لجنة تحقيق فى جامبيا توجه اتهامات بالقتل والاغتصاب للرئيس السابق يحيى جامع

قالت لجنة تحقيق في جامبيا، إن الرئيس السابق يحيى جامع، مسؤول عن سلسلة من أعمال قتل وتعذيب واغتصاب خلال حكمه الذي استمر 22 عاما، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وحثت الولايات المتحدة وفقا لبيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكترونى، جميع الأطراف في جامبيا على ممارسة ضبط النفس حيث لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية.
وأفاد البيان بأن سفارة الولايات المتحدة ومراقبين آخرين لاحظوا بعض المخالفات الإجرائية الطفيفة والحاجة إلى إصلاحات هيكلية أوسع للعمليات الانتخابية.
وهنأت الولايات المتحدة الرئيس أداما بارو بما حققه من فوز ساحق بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.. وحثته على إعادة تنشيط العديد من جهود الإصلاح الموعودة في عام 2016 والتي لا تزال غير مكتملة.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن من بين هذه الوعود، إصلاحات لتفكيك هيكل وأدوات القهر وبناء أسس راسخة على أساس حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة إلى جانب إرساء حكم ديمقراطي وشفاف وخاضع للمساءلة.
وحصل بارو على أكثر من 53% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه الرئيسي أوسينو داربوي الذي حاز 27.7% من الأصوات، وفق لجنة الانتخابات.
لكن معارضي بارو قالوا إنهم يرفضون هذه النتائج حتى قبل إعلانها بشكل النهائي وإنهم يحتفظون بـ"كل وسائل الرد".
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