لجنة تحقيق فى جامبيا توجه اتهامات بالقتل والاغتصاب للرئيس السابق يحيى جامع

كتب محمد جمال

قالت لجنة تحقيق في جامبيا، إن الرئيس السابق يحيى جامع، مسؤول عن سلسلة من أعمال قتل وتعذيب واغتصاب خلال حكمه الذي استمر 22 عاما، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، وهي لجنة مستقلة، بعد أن غادر جامع البلاد إلى المنفى في غينيا الاستوائية رافضا الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أجريت في 2016.

وسُلم تقرير اللجنة، الذي جاء بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات في انتهاكات عهد جامع استنادا إلى أقوال مئات الشهود، إلى الرئيس أداما بارو في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه لم ينشر إلا اليوم.

وأوصت اللجنة بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت اللجنة إن جامع الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 1994، وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين ومعارضين سياسيين ومدنيين.

يذكرأن، أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية في جامبيا، مؤكدة أن شعب جامبيا أصبح مجددا مصدرًا للإلهام بسعيهم السلمي إلى الحكم التمثيلي والمشاركة المدنية في العملية السياسية.