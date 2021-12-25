قطار الصعيد يبدأ رحلة الاحتفال بعيد الميلاد بأول شجرة كريسماس من محطة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من ميدان المحطة بمدينة أسوان لأول شجرة كريسماس يتم وضعها فى الميدان احتفالا برأس السنة الجديدة 2022 وأعياد الميلاد المجيد.

وأدى وجود شجرة عيد الميلاد، إلى إقبال كبير من المواطنين وزوار أسوان، لالتقاط الصور التذكارية أمام الشجرة المصطنعة التى تزينت بالألوان يعلوها النجمة المضاءة، لتكون فى واجهة مدينة أسوان أمام محطة القطار، وسط النافورات الملونة والراقصة.

كما يشهد ميدان المحطة معرضا مفتوحا لعدد من الرسامين الشباب والفتيات من طلاب جامعة أسوان وعدد من الموهوبين، بجانب معرض الصور والحرف البيئية اليدوية التى يصنعها سيدات النوبة، بالإضافة إلى وجود فرقة موسيقية.

ويأتى هذا بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لأسوان لافتتاح عدد من المشروعات بصعيد مصر، ومنها مشروعات تطوير وتجميل واجهة أسوان السياحية والتى تضم مشروعات تطوير ميدان المحطة والسوق السياحى وبلازا درة النيل وبلازا السلام وغيرها.