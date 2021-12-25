قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك: سن الـ40 فأقل الأكثر إصابة بـ"أوميكرون"

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن متحور " أوميكرون "، سريع الانتشار، ولذلك ارتفعت حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد في أمريكا، وتابع: "يصيب السن الصغير من 40 سنة فما أصغر.. نسبة بسيطة جداً التي تكون حالاتها حرجة جراء الإصابة بمتحور كورونا الجديد".

وأضاف "أمين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه لابد من الحصول على الجرعة المعززة "الثالثة"، لما توفره من حماية تجاه متحورات كورونا وللحفاظ على الأمن المجتمعى والخروج من الجائحة.

وتابع الدكتور حسام أمين، أنه من الضرورى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، للحماية من متحور اوميكرون.

من جانبه قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة أخرى مع البرنامج، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يضعف كلما نتج عنه تحورات جديدة، مناشداً الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.