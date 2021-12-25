قافلة وعظ الأقصر الأزهرية تختتم أعمالها الدعوية بمدينتي مرسى علم وشلاتين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت قافلة منطقة وعظ الأقصر الأزهرية الموفدة إلى حدود مصر الجنوبية بمدينتي "مرسى علم وشلاتين" جنوب محافظة البحر الأحمر، أعمالها الدعوية التي استمرت لمدة أسبوع بتنفيذ عشرات من اللقاءات اليومية بالنوادي والمدارس وقصور الثقافة والحلقات النقاشية مع المواطنين وذلك بتوجيهات من فضيلة مولانا الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية .



قافلة وعظ الأقصر الأزهرية تختتم أعمالها الدعوية بمدينتي مرسى علم وشلاتين (1)

وقالت المنطقة فى بيان صحفى، أنه يأتي هذا في إطار تفعيل مبادرة تنمية وعي المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة ومخاطبة الجماهير تحت عناوين ( الالتزام بالأخلاق والسلوك القويم - حماية الأوطان من الأفكار الهدامة - بالعلم ترتقي الأمم وتتقدم الشعوب - بث روح الأمل والتفاؤل - بيان دور كل فرد في المجتمع، وخاصة الشباب لما يمثلونه من أهمية كبرى في بناء الدولة المصرية وخاصة تلك المناطق التي تمثل أهمية كبيرة للوطن).



قافلة وعظ الأقصر الأزهرية تختتم أعمالها الدعوية بمدينتي مرسى علم وشلاتين (2)

وأكد فضيلة الشيخ أسامة حجاج حسني واعظ أول بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية، على حرص أعضاء القافلة على التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد، ومناقشة الكثير من القضايا المهمة مع الشباب والمواطنين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، وتنمية قيمة الإيجابية عندهم بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن و واجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.



قافلة وعظ الأقصر الأزهرية تختتم أعمالها الدعوية بمدينتي مرسى علم وشلاتين (3)

وفى نفس السياق تشهد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، فعاليات صحوة دعوية وتكثيفاً لبرامج التوعية الميدانية وتوقيعاً لبروتوكولات تعاون مع جامعة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالإضافة إلى المقاهي الثقافية والحلقات النقاشية مع الجمهور وفتح حوار متبادل وفاعل لتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة ونبذ العنف والإرهاب ودعوات الفرقة والاختلاف.



قافلة وعظ الأقصر الأزهرية تختتم أعمالها الدعوية بمدينتي مرسى علم وشلاتين (4)

وتقول منطقة وعظ الأقصر، أن تلك الفعاليات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، حيث يقول الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، أن شباب الوعظ والإرشاد بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية انطلقوا إلى الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وفرق الأمن وأقسام الشرطة والسجون والمدارس والمصانع والمقاهي والطرقات، للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحث الناس للقيام بدور أساسي في التربية والتنشئة بفهم مستنير للدين وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعاً.