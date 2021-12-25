اليوم السابع
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عريس الشرقية يروى تفاصيل زفاف عروسته للقبر بدلا من عش الزوجية.. فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:53 ص
عريس الشرقية يروى تفاصيل زفاف عروسته للقبر بدلا من عش الزوجية.. فيديو عروسين الشرقية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال محمود فتحى إبراهيم، العريس الذى فقد عروسته وبنت خالته وشقيقه يوم حفل زفافه، بعد أن لقوا مصرعهم فى حادث - إنه يعيش حالة من الذهول منذ تلقى خبر وفاة عروسته أثناء ذهابها للكوافير، مشيرًا إلى أنه مؤمن ولديه قوة تحمل وصبر، لكن منذ وقوع الحادث وحتى الآن، وكأنه فى حلم.

وأضاف العريس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" : "العروسة كانت تقول لى قبل ذهابها للكوافير، فى آخر كلمات وداع بينهم، "لو حصلى حاجة متنسانيش لأنى بحبك جدًا، وأنتظر اللحظة اللى أدخل فيها عش الزوجية معاك"، مؤكدًا أنها كانت إنسانة طيبة جدا.

وتابع العريس : "أنا أحب عروستى منذ قرابة 7 أعوام، وكنا نحلم باللحظة التى سوف نتزوج فيها، واستمر حلم الزواج، حتى أقبلت على خطبتها منذ 4 أشهر، وتم تحديد حفل الزفاف"، مشيرًا إلى أنه كان نفسه يفرح يوم زفافه، اشترى شماريخ بخمسة آلاف جنيه، لإشعالها خلال حفل الزفاف، لكن شاءت الأقدار أن يزف عروسته إلى قبرها.

جدير بالذكر أن بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد، بتصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه بنتين، اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطيع التحكم فى الدراجة واصطدم بالسيارة ولقوا مصرعهم فى الحال، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة فى محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر أمنى إن المتوفين الثلاثة، كانوا على متن دراجة نارية فى طريقهم إلى مدينة التل الكبير للكوافير، حيث كان من المقرر إقامة حفل زفاف العروسة، بمدينة الصالحية الجديدة، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة فى القصاصين الجديدة، والمتوفين هم : "أسماء محمد ناجى، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة فى الشرقية، وهى العروسة، وابنة خالة العريس هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس، محمد فتحى إبراهيم، 22 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى التل الكبير، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين مساء أمس، وتم دفن جثمان العروسة بحمل إقامتها بمنطقة الصالحية الجديدة، وتم دفن جثمان شقيق العريس، بمدينة فاقوس بالشرقية، كما تم دفن جثمان أبنه خالة العريس، بمدينة فايد بالإسماعيلية.

 

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منزل العريس والعروسة
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الفرح قبل أن يتحول لعزاء

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مسرح الفرح بعد أن تحول لعزاء

العروسين
العروسين

 

العريس
 

العريس

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منزل العريس والعروسة
 

 

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منزل العريس والعروسة

 

شقة-عروس-الشرقية-(3)
 
منزل العريس والعروسة

 

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غرفة نوم العريس والعروسة

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غرفة نوم العريس والعروسة
 
العريس وشقيق العروسة
 
العريس وشقيق العروسة

 

شقيق العروسة
 
 
شقيق العروسة

والد العروسة
 
والد العروسة

والد العريس وعمها
اقارب العروسين

 


مصرع عروسه

مصرع عروسه بالاسماعيلية

حادث تصادم بالاسماعيلية

حادث تصادم

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