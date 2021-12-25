طقس الخليج.. مائل للبرودة فى الكويت وغائم بالإمارات والبحرين

السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كما لا يستبعد تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (السبت) في مملكة البحرين سيكون غائمًا أحيانًا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة و تصاعد الأتربة فى بعض المناطق لاحقًا و سيكون باردًا نسبيًا الليلة.
الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة و تزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة و تصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانًا لاحقًا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 25%.
الكويت
ليلًا
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