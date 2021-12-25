طفلة الغردقة المتغيبة بعد إعادتها لأسرتها: "ضيعت الفلوس وخفت أرجع البيت"

كتب محمود عبد الراضي

قالت طفلة الغردقة التي كانت متغيبة عن منزل أسرتها، بعد إعادتها لأحضان والديها بواسطة رجال الشرطة: "كنت رايحة السوبر ماركت أشتري حاجات، والفلوس وقعت وخفت أرجع أقولهم".

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمن تغيب فتاة بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن منشور (لأحد المواطنين – مقيم بمحافظة البحر الأحمر)، تضمن تغيب نجلته (طفلة 9 سنوات– مقيمة بذات العنوان) عن المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من العثورعلى الطفلة المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أنها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات وأثناء ذلك فقدت النقود التى بحوزتها فخشيت العودة إلى المنزل خوفاً من العقاب.

تم إستدعاء والديها وتسليمهما الطفلة ، الأمر الذى لاقى إستحسانهما وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.