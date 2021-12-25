ضبط 33 ألف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع المدعمة والسلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملات عن ضبط كمية قدرها 14000 لتر سولار وكمية 15000 لتر بنزين 80 وكمية 4000 لتر بنزين 92 بإجمالي كميات قدرها 33000 لتر من المواد البترولية، تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما تم ضبط 2000 لتر سولار وبنزين مدعم داخل عهدة وقود باطنية بدون ترخيص، تم تجميعها لإعادة بيعها بغرض التربح والكسب غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.