ضبط 180 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية .

وشدد المحافظ على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق بمدينة النوبارية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 180 شيكارة سماد مدعم لدى احد التجار قبل بيعها بالسوق السوداء و تم التحفظ على الكمية المضبوطة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.