ضبط ربة منزل وعاطل لإتجارهما بالهيروين والأيس وحيازة ذخائر نارية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل وعاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة ذخائر نارية ومشغولات ذهبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة الحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام عاطل وربة منزل بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والأيس"، وحيازة ذخائر نارية ومشغولات ذهبية.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط "أسماء ح ح"، 30 سنة، ربة منزل، سبق اتهامها بقضية مخدرات، و"محمود ط م"، 20 سنة، عاطل، مقيمان منطقة الجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما "250 جرام من مخدر الهيروين، و100 جرام من مخدر الأيس، ومبلغ مالى 1480 جنيها، و2 هاتف محمول، و6 غوايش ذهبية و2 خاتم ذهبى، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وخزينة بها 6 طلقات نارية".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى والمصوغات الذهبية من متحصلات تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.