شكوى من عدم اكتمال صرف قرية البغدادى بالأقصر منذ 3 سنوات.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - الأقصر - أحمد مرعى

أرسل القارئ طه محمد عبدالسلام قاسم، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب سوء حال الصرف الصحى في قرية البغدادي والساحة الرضوانية من أكثر منذ 3 سنوات في الأقصر، قائلا إن بلاعات الصرف الصحى مفتوحة مما يعرض الاهال والأطفال للخطر.

من جانبه قال محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أن قرية البغدادي ومنطقة الساحة الرضوانية تدخل ضمن مشروع الصرف الصحى بمنطقة البغدادي التى تستعد للافتتاح الرئاسي للمحطة والمنطقة الصناعية خلال الأيام المقبلة، حيث إنه جرى البدء فى مشروع الصرف الصحى بالمنطقة منذ عام ونصف، وتسير معدلات التنفيذ فيه حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تلقى الشكاوى جرى رصدها وعرضها على هيئة الصرف الصحى وتم بالفعل زيارة تلك المناطقخلال اليومين الماضيين لرصد شكاوى المواطنين وتلافيها، والتأكيد للأهالى على أن مشروع الصرف الصحى بالبغدادى مستمر وجارى استكمال العمل به طبقاً للمعدلات الزمنية المحددة، مشدداً على أنه خلال الفترة المقبلة تنتظر المدينة نهاية العمل فى توصيل الصرف الصحى لجميع منازل قرى البغدادي والساحة والرضوانية والبياضية بأكملها لخدمة المواطنين بصورة أفضل.

وناشد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أن بلاعات الصرف الصحى المفتوحة كانت مغطاة بالكامل فى كل مكان بقرية البغدادى والساحة الرضوانية، ولكن لصوص أغطية البالوعات من تلك المناطق هم سبب الأزمة، مناشداً المواطنين بحماية أغطية بالوعات الصرف الصحى من السرقة لحماية أطفالهم وأسرهم لحين إنتهاء مشروع الصرف الصحى.



الصرف



الصرف الصحى



الصرف الصحى



الصرف

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



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