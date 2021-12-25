شكوى من تراكم القمامة فى الشارع الجديد بالقليوبية.. والمحافظ يرد

أحمد جمال الدين- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ أحمد حسنى المقيم فى شارع الروضة بمحافظة القليوبية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة الممتدة بداية من شارع كريستال إلى الشارع الجديد بمحافظة القليوبية، والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض.

وطالب القارئ فى رسالته بضرورة إزالة القمامة حرصا على الصحة العامة للأهالى.

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى لرئيس مدينة شبرا الخيمة وسرعة التوجيه برفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، مشيرا إلى شن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا الخيمة، باستخدام معدات حي غرب وشرق شبرا الخيمة ودعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، ونفذت الحملة باستخدام 13 سيارة كبيرة حمولة 20 طنا و7 سيارات صغيرة حمولة 6 أطنان، وباستخدام 5 لودر كبير وسيارة كنس.



وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 2000 طن قمامة من شارع 135 وشارع أحمد عرابي، وشارع 15 مايو، ومحور العصار وشارع ترعة الإسماعيلية من الاتجاهين الشرقي والغربي، وجارى استكمال رفع التركمات بباقى شوارع المدينة.

القمامة فى الشارع الجديد



تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.



ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".