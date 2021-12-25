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شاهد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر وتعرف على حالة الطقس.. فيديو لايف

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:35 ص
شاهد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر وتعرف على حالة الطقس.. فيديو لايف كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، لرصد حركة المرور، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

وشهد كوبري أكتوبر انتظاما في حركة السير بالاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة وتنظيم حركة السير.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وهناك نصائح لقائدي السيارات لتفادي وقوع حوادث مرورية

- يجب الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- يجب التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

 


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