سيدات النوبة ينظمن معرضا للمشغولات اليدوية فى السوق السياحى بأسوان.. لايف وصور

أسوان عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا للمعرض المفتوح فى السوق السياحى بمدينة أسوان، والذى يضم عددا من المشغولات اليدوية التى يصنعها سيدات النوبة وأسوان.

ويضم معرض المشغولات اليدوية، عددا من الأعمال الفنية المصنوعة من الطبيعة مثل مخلفات النخيل التى يصنعن منها شنط الخوص والقطع الفنية الأخرى المختلفة، والتى يمكن اقتناؤها وتبادل الهدايا بها.

وتحدثت سيدات النوبة لـ"اليوم السابع"، عن المعرض الذى يقام لأول مرة بالسوق السياحى أمام محطة قطار أسوان، واجهة المدينة السياحية، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأسوان، لافتتاح عدد من المشروعات.