سفير مصر بكندا يشارك بافتتاح المؤتمر الـ48 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا

يشارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، بعد غد الإثنين فى افتتاح المؤتمر الـ48 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، الذى يُعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبالمشاركة مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، ويستمر خلال الفترة من 27-29 ديسمبر الجارى.

وأعرب أبو زيد عن سعادته وتطلعه للمشاركة فى هذا الحدث الهام والفريد الذى يجمع بوتقة منتقاه من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين العاملين بعدد من الجامعات الكندية، مثل جامعات رايرسون والبرتا وكالجرى وكونكورديا ووترلو وبريتيش كولومبيا وكارلتون، للإسهام بأبحاثهم ومقترحاتهم العلمية حول سبل دعم رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية 2030 فى مجالات متنوعة.

وأشاد السفير المصرى بالدور الريادى الهام الذى تضطلع به رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية فى تنظيم هذا المؤتمر الهام للعام الـ48، مقدماً الشكر للدكتور محمد عطا الله رئيس الرابطة ومنسق عام المؤتمر، ومتمنياً أن تسهم فعاليات وجلسات المؤتمر المتنوعة فى طرح أفكار ومقترحات علمية مبتكرة لدفع عجلة التنمية والتطوير والتحديث التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية.