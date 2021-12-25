اليوم السابع
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زيارات ميدانية لتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:57 م
زيارات ميدانية لتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ العمالة الغير منتظزمة بمحطة البحوث الزراعية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت الحقول البحثية بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، زيارات ميدانية، لمتابعة العمالة الغير منتظمة بكفر الشيخ ومتابعة ظروف العمل والوقوف على كافة مشكلات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بحضور علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، ومديري إدارات العماله الغير منتظمه والسلامة والصحة المهنية ومكتب العمل بكفر الشيخ.
 
وذلك في إطار السعي للمتابعة الميدانية وتوفير بيئة عمل ملائمة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه العمالة الغير منتظمة في بيئة العمل، وتوفير الرعاية والحماية لأبناء محافظة كفر الشيخ من العمالة الغير منتظمة.
 
واستمع علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إلى أبناء المحافظة من العمالة الغير منتظمة للتعرف على كافة المشكلات التي تواجههم في بيئة العمل وتوعيتهم بحقوقهم ودور وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة بكفر الشيخ في توفير الرعاية والحماية لهذه الفئة من العمال، موجها بتذليل كافة العقبات وتوفير قنوات تواصل مستمرة مع أبناء المحافظة من العمال خاصة العمالة الغير منتظمة وتقديم كافة الخدمات من الرعاية الصحية والاجتماعية لهم .
 
وعلى جانب أخر عقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال في أماكن العمل بنطاق المحافظة،بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري.

 وأوضح علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة، أن الندوة تضمنت التعريف بوحدة المساواة بين الجنسين وأهدافها ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل ملائمة للمرأة العاملة، والقضاء على التمييز بين الجنسين في بيئة العمل على أساس النوع الاجتماعي.
واستمع مدير المديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، إلى السيدات العاملات بأنشطة جمعية التثقيف الفكرى وأهم العقبات التي تواجههم في العمل، فضلا عن مقترحاتهم حول تحسين أوضاع المرأة العاملة في بيئة العمل، مؤكداً أن  اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أشاد بتنظيم مديرية القوى العاملة لعدد من الزيارات الميدانية لمتابعة العمالة الغير منتظمة، لتوفير الرعاية لهم.
العمالة الغير المنتظمة بمحطة البحوث
العمالة الغير المنتظمة بمحطة البحوث

العمالة الغير منتظزمة بمحطة البحوث الزراعية
العمالة الغير منتظزمة بمحطة البحوث الزراعية

جانب من الحضور من المسئولين
جانب من الحضور من المسئولين

جانب من العمالة المنتظمة فغي محطة البحوث الزراعية
جانب من العمالة المنتظمة فغي محطة البحوث الزراعية

 


كفر الشيخ

التمكين الاقتصادي للمرأة

القوى العاملة

محافظة كفر الشيخ

انشطة تثقيفية

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