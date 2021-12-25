روسيا: ننتظر رد أمريكا والناتو بخصوص الضمانات الأمنية فى أسرع وقت

موسكو /أ ش أ/

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية فى أسرع وقت ممكن، لكن لا يوجد موعد محدد.

وأضاف بيسكوف - فى تصريح لوكالة تاس الروسية - "لا توجد مواعيد نهائية ومحددة لرد واشنطن والناتو. نحن مهتمون بذلك، ونتطلع إلى ذلك فى أسرع وقت ممكن".

ووزعت وزارة الخارجية الروسية - فى 17 ديسمبر - مسودتى وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأبلغ مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف - فى وقت سابق - مساعد الرئيس الأمريكى للأمن القومى جيك سوليفان، بأن موسكو مستعدة لبدء المفاوضات على الفور حول مسودة هذه الوثائق.

وفى وقت سابق، دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الناتو إلى بدء مفاوضات جوهرية بهدف تزويد روسيا بضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل. وأوضح أن الضمانات القانونية الموثقة هى بالضبط التى تحتاجها موسكو، لأن الزملاء الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم الشفوية.