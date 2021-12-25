اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 06:34 م
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رئيس مياه الغربية يعتمد أطلس نظم المعلومات الجغرافية GIS للشركة

السبت، 25 ديسمبر 2021 05:31 م
رئيس مياه الغربية يعتمد أطلس نظم المعلومات الجغرافية GIS للشركة رئيس مياه الغربية يعتمد أطلس نظم المعلومات الجغرافية GIS للشركة
الغربية - عادل ضرة

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اعتمد الدكتور حمدي محمـد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أطلس نظم المعلومات الجغرافية GIS للشركة على مستوى المحافظة، تبعاً لتوصيات الشركة القابضة بضرورة تسليم الأطلس متضمناً خرائط ( شبكات مياه – شبكات صرف – محطات مرشحات وارتوازى ومعالجة ورفع – خطط الإحلال والتجديد – الخزانات – المولدات – تجمع الأمطار – أماكن تمركز السيارات – المناطق الساخنة – حياة كريمة – المناطق المعزولة ).

 

وسلم رئيس الشركة نسخة من الأطلس إلى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وإلى الدكتور أحمد كمال معوض نائب رئيس الشركة القابضة، لمواكبة الأعمال المنفذة، وتماشياً مع المسار العملى التى تعمل عليه الشركة جاهدة للنهوض الكامل بالبنية التحتية الخاصة بمشاريع مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع انحاء المحافظة.


محافظة الغربية

رئيس شركة مياه الغربية

اطلس نظم المعلومات الجغرافية

محافظ الغربية

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